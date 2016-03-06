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Ankara'da silahlı çatışma; 28 yaralı

Borç meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü

06 Mart 2016 20:35

Ankara'da iki aile arasında borç meselesi nedeniyle çıktığı belirtilen silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesi bulunuyor. 

CNN Türk'ün haberine göre, yaralılar ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Altındağ Çinçin Bağları Mahallesi Şile Sokak'ta alacak-verecek meselesi nedeniyle iki aile arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı çatışmada iki aileden ilk belirlemelere göre 28 kişinin yaralandığı belirtildi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 Acil Sağlık Servis Ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Olay yeri inceleme ve cinayet büro amirliği ekiplerinin olay yerindeki detaylı incelemeleri devam ediyor.

Kavgayla ilgili taburcu olanların da aralarında yer aldığı 20 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 3 pompalı av tüfeği ile 3 bıçak ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor. 

 

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