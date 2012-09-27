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Ankara'da Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü'nde yangın

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi’nin Kızılay’daki Genel Müdürlüğü’nün yemekhanesinin bulunduğu çatı katında yangın çıktı

27 Eylül 2012 17:57

Ankara Kızılay'da bulunan Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü'nde yangın çıktı. Yangın kontrol altına alındı.

Ankara'da kent merkezinde yangın çıktı.

Kızılay'da bulunan Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri bina içinden ve dışından müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Saat 13.30'da binadaki öğle yemeğinin hazırlandığı yemekhane katında çıkan yangının daha sonra binanın çatısına doğru yayıldı.

Binada bulunan yüzlerce personel yangının hemen ardından tahliye edildi.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında yoğun dumandan etkilenen kurum çalışanlarına sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

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