Ankara'da seçim kavgası



Ankara’da ilk kamera karşısına çıkan CHP’nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş oldu.

Kendilerine gelen bilgilere göre yüzde 50’ye yakın oy aldıklarını, temennilerinin de yüzde 51 olduğunu belirten Yavaş, sonuçları televizyonlardan izlemeye çalıştıklarını ancak, bir bilgi kirliğinin olduğunu kaydederek, Anadolu Ajansı tarafından verilen bilgilerin algı yönetimi olduğunu, öncelikle küçük ilçelerden ve Ankara dışından sonuçların verildiğini savundu.

Yavaş, “Bu bilgiyi alan, arada 5-10 puan varmış gibi gösteren televizyonlar olduğu müddetçe oradaki sandık başındaki arkadaşlarımız sandık başını terk ediyorlar. O amaçla yapıldı, belki bir takım hileler yapılacak" diye konuştu.

Daha sonra AKP’nin adayı Melih Gökçek de bir basın toplantısı düzenleyerek Yavaş’ın iddialarını yalanladı.

Ankara’da AKP’nin önde olduğunu belirten Gökçek, Cihan Haber Ajansı’nın gerçek dışı veriler sunduğunu savundu.

Gökçek, Mansur Yavaş’ın seçimleri kazandıkları yönündeki açıklamasına atıfta bulunarak “Hadi canım sende. Ankara’nın taşra ilçelerini tek tek sayıyor. 17 tane ilçemiz var, 16 tanesinde AKP kazanmış, bir tanesi başka parti” şeklinde konuştu.