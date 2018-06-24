Ankara'da sandık görevlileri ile müşahitler arasında tartışma

ANKARA, (DHA) - ANKARA\'daki Özkent Akbilek İlkokulu\'nda, Oy ve Ötesi müşahitleri, sandık görevlilerinin yaşlılarla birlikte oy kabinlerine girmesine itiraz edince tartışma çıktı.

Olay, Sincan ilçesindeki Özkent Akbilek İlkokulu\'nda meydana geldi. Oy ve Ötesi müşahitlerinin, sandık görevlilerinin yaşlılarla birlikte oy kabinlerine girmesine itiraz etmesi üzerine tartışma çıktı. Bazı seçmenlerle müşahitler arasındaki tartışma sesleri duyulunca binaya girmek isteyenler oldu. Polisin araya girmesiyle tartışmanın büyümesi önlendi. Oy ve Ötesi müşahitleri, kendilerine saldırıldığını öne sürdü. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da tartışma haberini alınca okula geldi.



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