T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'da polise silahlı saldırı

Yoğun bakımda tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun ciddiyetini koruyor

14 Ocak 2016 02:17

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir grubun zarar verdiği iş yerinde olay yeri incelemesi yapan polis memuru, saldırganların tekrar olay yerine gelmesi sonucu çıkan arbedede silahla vurularak yaralandı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, Karapürçek Mahallesi 421. Cadde üzerindeki bir fotoğraf stüdyosunda, akşam saatlerinde çıkan kavga nedeniyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görevli 44 yaşındaki polis memuru M.A, iş yerinde parmak izi tespit çalışmasına başladı. Bu sırada kavgaya karışan kişilerin tekrar iş yerine gelmesi üzerine arbede çıktı.

Saldırganlardan henüz kimliği belirlenemeyen birinin silahını çekerek ateşlemesi sonucu, polis memuru M.A. göğsünden yaralandı. Polis memuru Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırganlar, 06 RDS 95 plakalı araçla kaçtı.

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, şüphelilerin kullandığı araç 391. Sokak'ta terk edilmiş olarak bulundu. Saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan M.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ETİKETLER

ankaraaltındağpolise saldırıyaralı polis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24