Ankara'da polise silahlı saldırı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir grubun zarar verdiği iş yerinde olay yeri incelemesi yapan polis memuru, saldırganların tekrar olay yerine gelmesi sonucu çıkan arbedede silahla vurularak yaralandı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, Karapürçek Mahallesi 421. Cadde üzerindeki bir fotoğraf stüdyosunda, akşam saatlerinde çıkan kavga nedeniyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görevli 44 yaşındaki polis memuru M.A, iş yerinde parmak izi tespit çalışmasına başladı. Bu sırada kavgaya karışan kişilerin tekrar iş yerine gelmesi üzerine arbede çıktı.

Saldırganlardan henüz kimliği belirlenemeyen birinin silahını çekerek ateşlemesi sonucu, polis memuru M.A. göğsünden yaralandı. Polis memuru Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırganlar, 06 RDS 95 plakalı araçla kaçtı.

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, şüphelilerin kullandığı araç 391. Sokak'ta terk edilmiş olarak bulundu. Saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan M.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.