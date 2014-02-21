T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'da polise verilen izinsiz arama yetkisi kaldırıldı

Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi, 10. Sulh Ceza Mahkemesi'nin verdiği 'polise izinsiz arama yetkisi' kararını kaldırdı

21 Şubat 2014 15:12

Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesi’nin Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğünün talebi üzerine Ankara'nın 6 ilçesinde 15 gün süreyle kişilerin üstlerinin, özel araçlarının, özel kağıtlarının ve eşyalarının aranabilmesine yönelik kararı, Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesince kaldırıldı.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ile Ankara Barosu'nun, Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesinin kararına itirazı Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Mehmet Öztunç tarafından karara bağlandı. İtirazları kabul eden Öztunç, kolluğa Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde 15 gün süreyle kişilerin üstleri, özel araçları, özel kağıtları ve eşyalarının aranmasına ilişkin 12 Şubat 2014 tarihli Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasına hükmetti.

Kararda, sulh ceza mahkemesince verilen kararda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, uluslararası sözleşmeler, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili yönetmeliklere aykırı olarak arama kapsamının, aramanın yapılacağı yerin, geçerli olacağı zaman diliminin çok geniş tutulduğu ve kolluğa çok geniş takdir hakkı tanındığı ifade edildi.

Kararın, kamu yararına göre orantısız şekilde kişi hak ve hürriyetlerinin kısıtlanması sonucunu doğurduğu belirtilen kararda, bu sebeple itirazların kabulüyle Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesi kararının kaldırıldığı bildirildi.

 

ETİKETLER

ankarapolisaramakaldırıldıilçehaber

İlgili Haberler

Ankara'da sıkı yönetim; polise izinsiz arama yetkisi verildi

Polis'e Ankara'nın merkez ilçelerinde izinsiz arama yetkisi veren karar 27 Şubat'a dek geçerli olacak

CHP'li Levent Gök: Ankara'da OHAL ilan edilmiştir!

Ankara’da 'OHAL' diye yorumlanan mahkeme kararı dün gece TBMM'de tartışmaya yol açtı

Emniyet'e göre Ankara'daki 3 milyon kişi için arama kararı rutinmiş!

Emniyet, Ankara'da valilik kanalıyla yaptığı başvuru üzerine 3 milyon kişiyi kapsayan genel arama kararını 'rutin' olarak yorumladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24