Ankara'da polise verilen izinsiz arama yetkisi kaldırıldı

Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesi’nin Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğünün talebi üzerine Ankara'nın 6 ilçesinde 15 gün süreyle kişilerin üstlerinin, özel araçlarının, özel kağıtlarının ve eşyalarının aranabilmesine yönelik kararı, Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesince kaldırıldı.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ile Ankara Barosu'nun, Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesinin kararına itirazı Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Mehmet Öztunç tarafından karara bağlandı. İtirazları kabul eden Öztunç, kolluğa Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde 15 gün süreyle kişilerin üstleri, özel araçları, özel kağıtları ve eşyalarının aranmasına ilişkin 12 Şubat 2014 tarihli Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasına hükmetti.

Kararda, sulh ceza mahkemesince verilen kararda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, uluslararası sözleşmeler, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili yönetmeliklere aykırı olarak arama kapsamının, aramanın yapılacağı yerin, geçerli olacağı zaman diliminin çok geniş tutulduğu ve kolluğa çok geniş takdir hakkı tanındığı ifade edildi.

Kararın, kamu yararına göre orantısız şekilde kişi hak ve hürriyetlerinin kısıtlanması sonucunu doğurduğu belirtilen kararda, bu sebeple itirazların kabulüyle Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesi kararının kaldırıldığı bildirildi.