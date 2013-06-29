Ankara'da polisten biber gazıyla müdahale

Ankara’da çıkan gezi parkı olaylarında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük’ün zanlısının serbest bırakılmasını ve Lice’de meydana gelen olayı protesto etmek için Kızılay’a yürümek isteyen gruba polis ekipleri müdahale etti

Ankara’da çıkan gezi parkı olaylarında polis kurşunuyla kafasından vurularak hayatını kaybeden Ethem Sarısülük’ün zanlısının serbest bırakılmasını ve Diyarbakır'ın Lice İlçesi Kayacık Köyü’nde 1 kişinin ölümü, 9 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayları protesto etmek isteyen 250 kişilik grup Kurtuluş Kavşağında toplandı. “Dün Ethem Bugün Medeni. Devlet Katliamlarını Sürdürüyorö pankartı açan grup daha sonra Kızılay Meydanına doğru yürüyüşe geçti. Kolej meydanına gelen eylemciler burada polis barikatı tarafından durduruldu. Bir polis yetkilisi yolu kapatan eylemcilere uyarı anonsu yaparak dağılmalarını istedi. Yapılan uyarıların ardından dağılmayan eylemcilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale edildi. Müdahalenin ardından Kurtuluş parkı içerisine kaçan göstericiler, polise taşlarla karşılık verdi. Polis ile göstericiler arasında kovalamaca yaşandı.

Müdahale sırasında Kurtuluş parkı içerisine kaçan eylemcilere biber gazı ile müdahale edilmesine bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Çocuk parkının da bulunduğu parkta çocuğu olduğunu söyleyen bir kadın ile çevik kuvvet polisleri arasında tartışma yaşandı. Yapılan biber gazlı müdahale nedeniyle çok sayıda vatandaşta gazdan etkilendi.