Ankara'da PKK/Kongra-gel operasyonu:18 gözaltı...

T24 - Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, PKK/Kongra-Gel terör örgütüne mensup oldukları iddiasıyla 18 kişi gözaltına alındı.





Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart, 21 Mart ve 1 Mayıs tarihlerinde düzenlenen etkinliklerde terör örgütü PKK/Kongra-Gel'in propagandasını yapan kişilere yönelik bir operasyon düzenledi.





Yapılan operasyonda, örgütün başkent metropol kadrosuna mensup oldukları iddiasıyla 18 kişi gözaltına alındı. Söz konusu kişilerin hazırladıkları pankart ve afişlerle, metropol yapısını örgütlemeye yönelik faaliyet yürüttükleri bildirildi.





Kişilerin evlerinde yapılan aramalarda örgüt propagandalarının arşivlendiği çok sayıda CD ve DVD'ler ile örgütsel doküman ele geçirildi.





Operasyon kapsamında 3 kişinin de arandığı kaydedildi.