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Yaşam

Ankara'da pazar günü bu yollar trafiğe kapalı olacak

HDP'nin düzenleyeceği program nedeniyle pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

04 Şubat 2017 02:20

Ankara Valiliği, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) düzenleyeceği program nedeniyle pazar günü 10.00-18.00 saatleri arasında bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, HDP Genel Başkanlığı tarafından pazar günü Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantı nedeniyle saat 10.00-18.00 saatleri arasında Tahran Caddesi-John Ford Kennedy Caddesi kesişimi ile Tahran Caddesi-Bülten Sokak kesişimi arasının ve Tahran Caddesi-Büklüm Sokak kesişimi arası ile Abay Kunanbay Caddesi arasının araç trafiğine geçici olarak kapatılacağı ifade edildi.

Açıklamada, bu güzergahları kullanan vatandaşların, trafiğe kapatılan yol durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı belirtildi.

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