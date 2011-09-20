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Ankara'da patlama ANKARA (A.A)

20 Eylül 2011 14:54

-Ankara'da patlama ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - Kumrular Caddesi'ndeki Çankaya Kaymakamlığı önünde patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle bazıları ağır olmak üzere yaralananlar oldu.  Patlama park halindeki 6 aracın yanmasına neden oldu. Patlamanın etkisiyle Kumrular Caddesi'ndeki bazı binalarda hasar meydana geldi. Patlamada yaralananların Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye gönderildi.   Bu arada polis, ikinci bir patlama ihtimali üzerine Kumrular Caddesi'ni güvenlik şeridi içine aldı. Bu bölgeye vatandaşlar ve gazetecilerin girmesini izin verilmiyor. Ankara Valisi Alaaddin Yüksel'in de olayla ilgili bilgi almak ve incelemelerde bulunmak üzere olay yerine gideceği bildirildi.

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