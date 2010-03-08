Ankara'da otobüsler çalışmıyor

T24 - Ankara'da bugün toplu ulaşım ücretleri indirimli olacak. Ama belediye otobüsleri sefer azaltıyor, halk otobüsleri ise çalışmama kararı aldı. Minibüsçüler de sabah 10'a kadar kontağı kapatacak. Yani Ankaralıyı haftanın ilk günü ulaşım kaosu bekliyor. Biletler ancak otobüs ve minibüs bulabilenler için daha ucuz olacak.





Başkentliler işe, okula nasıl gedeceklerini kara kara düşünüyor. Çünkü bugünden itibaren Ankara'da ulaşım daha ucuz ama daha zor olacak.



Tüketici Hakları Derneği'nin açtığı dava sonucu 6 yıl öncesine dönen bilet fiyatları bugünden itibaren geçerli olacak.



EGO ve özel halk otobüslerinde tam bilet 90 kuruş'a, öğrenci bileti 60 kuruşa inecek.



Buna karşın metro ve belediye otobüslerinin sefer sayıları azalacak. Halk otobüsleri ise 1 gün boyunca trafiğe çıkmayacak. Dolmuşlar da sabah saat 10'a kadar yolcu almayacak.





Peki bu kaos ne kadar sürecek?



Özel Halk Otobüsleri Odası karara itirazını yaptı. Davanın sonucunu bekliyorlar. Hem Özel Halk Otobüsleri Odası hem de minibüsçüler bundan sonraki süreçte yolcu alıp almamayı bugün yapacakları toplantıların ardından karar bağlayacaklar.





Gökçek'ten açıklama



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Başkentte ulaşım ücretlerinin düşürülmesi nedeniyle minibüs ve özel halk otobüsü esnafının uygulayacakları eylemin ilk gününde, EGO otobüs seferlerinin yolcuların yoğun olmadığı, insanların işe gidip gelmediği saatlerde azaltılacağını bildirdi.



Gökçek, yaptığı yazılı açıklamada, Tüketici Dernekleri'nin açtığı dava sonucu mahkemenin Ankara'daki ulaşım ücretlerini 2003 yılındaki fiyatlara çekme kararı verdiğini, bunun sonucunda "özel halk otobüsleri ve minibüslerin yolcu taşımama eylemi yapacaklarını" anımsattı.



Eylemin ilk günü olan bugün Ankaralılar'ın sıkıntı çekmemesi için EGO otobüslerinin pik saatlerde daha önceden olduğu gibi normal seferlerini sürdüreceklerini belirten Gökçek, mahkemenin, "2003'teki taşıma ücretlerine dönülmesi" yönündeki kararı sonucunda belediyenin çok güç durumda kalacağını, uğranacak zararın altından kalkılamayacak hale geleceğini savundu.



Gökçek, "Halk otobüsleri ve minibüslerin eylemi nedeniyle vatandaşımızın büyük sıkıntılar yaşamaması için biz de daha önce aldığımız sefer sayılarının azaltılması kararımızı ilk gün pik saatler dışına kaydırdık. Minibüs ve otobüsçülerin uygulayacakları eylemin ilk gününde, otobüs seferleri, yolcuların yoğun olmadığı, insanların işe gidip gelmediği saatlerde azaltılacak" dedi.







