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Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi işgal edildi

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde YÖK'ü protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu 8 kişi göz altına alındı

06 Kasım 2013 18:54

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi öğrenciler tarafından işgal edildi. Öğretim görevlilerini dışarı çıakrtan öğrencilerin bulunduğu fakülteden dumanlar yükseldi. YÖK'ü protesto etmek amacıyla işgal eylemini gerçekleştiren öğrenciler polisin müdahalesi ile dışarı çıkarıldı. İşgalcilerden 8 kişi göz altına alındı.

 

YÖK protestosuna gazlı müdahale

 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), kuruluşunu protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti.

Ankara Yüksel Caddesi'nde toplanan bir grup öğrenci, YÖK'ün kuruluşunu protesto etmek için basın açıklaması yaptı. Açıklamaların ardından "Parasız eğitim istiyoruz, sınavsız gelecek istiyoruz" şeklinde slogan atan öğrencileri  polis dağılmaları yönünde uyardı.
     
Uyarılarına rağmen polisin üzerine pankartlarla yürümek isteyen gruba polis biber gazıyla müdahale etti.
Müdahale sonrası gözaltına alınan 4 kişi arasında 14 yaşındaki bir çocuk da bulunuyor. Polis, yanında kimliği olmayan çocuğa yaşını, ismini ve soyadını sordu.

 

13 gözaltı

 

Ankara’da YÖK’ün kuruluşunu protesto edenler ile polis arasında sokak arasında kovalamaca yaşandı. Yüksel caddesindeki protestoculardan 13 kişi gözaltına alındı.

Kızılay Kolej istikametinde YÖK’ü protesto için toplanan kalabalık, polisin müdahalesi ile ara sokaklara kaçtı. Bazı kişiler kaçma esnasında çöp konteynerini polislerin üzerine sürmek istedi, ancak konteyner çevredeki araçlara çarparak hasar verdi. Bir eve baskın düzenleyen polisler, içerideki bir genci, ‘Bunun üstü terli’ diye gözaltına aldı.

 

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