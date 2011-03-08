-ANKARA'DA OKULLARA KAR TATİLİ ANKARA (A.A) - 08.03.2011 - Ankara Valiliği, yarın ilk ve orta dereceli okullar ile anaokulları ve kreşlerin tatil edilmesini kararlaştırdı. Valilikten yapılan açıklamada, kentin sabah saatlerinden itibaren soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girdiği belirtilerek, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarına göre Çarşamba günü kuvvetli rüzgar ile kar yağışının devam edeceğine dikkat çekildi. Olumsuz hava koşullarının ani sıcaklık düşmesi sonucu buzlanma ve don olaylarına neden olacağı vurgulanan açıklamada, tüm vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulunuldu. Açıklamada, Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla hava koşullarının eğitim-öğretim kurumlarındaki öğrencilerin sağlığını olumsuz etkilememesi için yarın resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullar ile yaygın eğitim kurumları, anaokulları ve kreşlerin 1 gün süre ile tatil edildiği bildirildi. Ayrıca açıklamada, ''Akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ile birlikte etkili kar yağışının başlayacağı ve ayrıca ani sıcaklık düşüşleriyle buzlanma ve don olayının beklendiği'' ifade edilerek, başta öğrenci velileri olmak üzere eğitim-öğretim kurumları yöneticilerinin, öğrencilerin sağlık ve ulaşım güvenliği ile eğitimlerinin sürekliliğinin olumsuz etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin alınması istenildi. Valilik, kar yağışının meydana getirebileceği olumsuz şartlara karşı tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üstün görev ve sorumluluk anlayışı içerisinde hizmetlerini aralıksız sürdürdüğünü de belirtti.