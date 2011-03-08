Ankara'da okullar bir gün süreyle tatil edildi

T24

Eğitime kar engeli



Valilikten yapılan açıklamada, kentin sabah saatlerinden itibaren soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girdiği belirtilerek, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarına göre Çarşamba günü kuvvetli rüzgar ile kar yağışının devam edeceğine dikkat çekildi.Olumsuz hava koşullarının ani sıcaklık düşmesi sonucu buzlanma ve don olaylarına neden olacağı vurgulanan açıklamada, tüm vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulunuldu.Açıklamada, Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla hava koşullarının eğitim-öğretim kurumlarındaki öğrencilerin sağlığını olumsuz etkilememesi için 9 Mart Çarşamba günü resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullar ile yaygın eğitim kurumları, anaokulları ve kreşlerin 1 gün süre ile tatil edildiği bildirildi.Ayrıca açıklamada, ''Akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ile birlikte etkili kar yağışının başlayacağı ve ayrıca ani sıcaklık düşüşleriyle buzlanma ve don olayının beklendiği'' ifade edilerek, başta öğrenci velileri olmak üzere eğitim-öğretim kurumları yöneticilerinin, öğrencilerin sağlık ve ulaşım güvenliği ile eğitimlerinin sürekliliğinin olumsuz etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin alınması istenildi.Valilik, kar yağışının meydana getirebileceği olumsuz şartlara karşı tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üstün görev ve sorumluluk anlayışı içerisinde hizmetlerini aralıksız sürdürdüğünü de belirtti.

Köy yolları kapandı



Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Erzurum’da 176, Erzincan’da 103, Tunceli’de 98, Muş’ta 79, Bingöl’de 39, Kars’ta 24 ve Ardahan’da 9 olmak üzere toplam 528 köy yoluna kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.



* AFYONKARAHİSAR: Önceki günden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile İhsaniye ilçesinde okullar bugün tatil edildi.



* KASTAMONU: 201 köy yolu kapandı. İnebolu, Bozkurt, Küre ve Çatalzeytin ilçelerinde “taşımalı eğitim” verilen okullar tatil edildi.



* BURSA: Uludağ’da kar kalınlığı 110 santimetreye ulaşırken, fırtına nedeniyle deniz ulaşımı aksadı.



* BOLU: Kar merkezde 8 ve Gerede ilçesinde 20 olmak üzere toplam 28 köy yolu ulaşıma kapandı.



* HAKKARİ: Kent merkeziyle ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün süreyle ara verildi.



* VAN: Kar nedeniyle eğitime Çatak ilçesinde 2, Başkale’de 1 gün ara verildi.



* KÜTAHYA: 103 köy yolu kapandı, Aslanapa, Altıntaş ve Dumlupınar ilçelerinde okullar 1 gün tatil edildi.



* ESKİŞEHİR: Seyitgazi, Han, Beylikova, Mihalıççık, Çifteler ve Mahmudiye’de okullar 1 gün tatil edildi.



* TEKİRDAĞ: Saray ve Çerkezköy ilçelerinde zor anlar yaşanırken, Saray’da okullar dün tatil edildi.



* KIRKLARELİ: Demirköy ve Vize ilçelerinde de eğitime bir gün ara verildi.





Osman Sınav ve ekibi mahsur kaldı



Isparta’ta Toros dağlarının eteklerinde TRT 1 için “Sakarya - Fırat” dizisini çeken Osman Sınav, dün 30 kişilik ekibiyle dağda mahsur kaldı. Tayanç Ayaydın, Ceren Hindistan, Gerçek Sağlar gibi oyuncuların başrolünü paylaştığı dizinin dün Atabey’de kurulan karakol çekimleri yapıldı. Tipi nedeniyle Sınav seti paydos etti ama yollar kapandığı için ekip şehre dönemedi. Karakolda mahsur kalan ekip yardım istedi. Jandarma’nın jeneratörleri bitmek üzere olan dizi ekibine ulaşmaya çalıştığı belirtildi. Sınav’ın soğukkanlı olmaya çalıştığı, oyuncuların ise panik yaşadığı ifade edildi.







