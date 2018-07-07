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Ankara'da okul inşaatında ıslak beton çöktü: 3 işçi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

07 Temmuz 2018 21:42

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki özel bir okulun inşaat çalışmaları esnasında ıslak beton çöktü. Enkaz altında kalan 4 işçiden 3'ünün yaşamını yitirdiği bildirildi. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Şehit Celal İşen Caddesi ile 1467. Sokağın kesişiminde bulunan binanın giriş katında yapılan asma kat çalışması sırasında, çelik üzerine atılan ıslak betonun ağırlık yapması sonucunda çökme meydana geldi.

Çökme esnasında ilk belirlemelere göre 4 işçi enkaz altında kaldı. Kurtarma çalışmaları sonucunda 3 işçinin cesedi enkaz altından çıkarılırken 1 işçi de yaralı olarak kurtarıldı.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

 

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