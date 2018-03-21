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Ankara'da nevruz coşkusu

Mustafa TURAPOĞLU- Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da nevruz kutlamalarına katılan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu

21 Mart 2018 19:27

Mustafa TURAPOĞLU- Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da nevruz kutlamalarına katılan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.
Başkentte Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile bazı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından kolej meydanında nevruz etkinliği düzenlendi. Etkinlik öncesi kolej meydanına çıkan yollar polis tarafından kapatıldı. Bine yakın polisin görev yaptığı etkinlikte, TOMA\'lar da hazır bekletildi. Etkinliklere katılan vatandaşlar, oluşturulan arama noktalarında polis tarafından arandıktan sonra alana giriş yaptı. Burada yapılan konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar, yakılan nevruz ateşinin yanında saatlerce müzik eşliğinde halay çekti.

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