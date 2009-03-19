Ankara'da müthiş yarış

Gazi Üniversitesi’nden akademisyenlerin Ankara ile ilgili yaptığı araştırmada Ankara’da üç aday arasında müthiş bir yarışın yaşandığı ortaya çıktı.



Bu yarışta ise MHP adayı Mansur Yavaş çok az bir farkla önde gidiyor.



Araştırmayı Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Görmez ve akademisyenlerden oluşan ekip, 14 -15 Mart tarihleri arasında 2 bin 800 kişiyle yüz yüze yaptı. Görmez, Ankara’da ortaya çıkan tabloyu şöyle anlatıyor:



“Ankara’da Melih Gökçek’in oy poatansiyeli yüzde 29.8, Murat Karayalçı’nın yüzde 27.1 ve Mansur Yavaş’ın oy poyansiyeli yüzde 32.5. Ankara’daki kararsız seçmen oranı ise yüzde 8.7. Bu verilere göre Ekim-2008 tarihinden bugüne Melih Gökçek’in oy potansiyelinde yüzde 23.1’lik düşme göze çarpıyor. Murat Karayalçın’ın oy potansiyeli de yüzde 5.8 oranında düşmüş. Bunlara karşın Mansur Yavaş Ekim-2008 tarihinde yüzde 9.6’lık oy potansiyeline sahipken Mart-2009’da bu oran yüzde 32.5’e yükseldi.”



