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Politika

Ankara'da MOBESE paniği başladı!

Sistemin sadece Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a ayrıcalık tanıması nedeniyle, Ankara’daki üst düzey isimler kulis faaliyetlerine başladı...

09 Eylül 2010 03:00

T24 - Ankara’daki MOBESE sisteminin başlayacak olması nedeniyle başkent protokolü ve bürokrasisinde “kameralara yakalanma” endişesi başgösterdi.

Sistemin sadece Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a ayrıcalık tanıması nedeniyle, Ankara’daki üst düzey isimler kulis faaliyetlerine başladı. Kentin değişik kavşak, cadde ve bölgelerine yerleştirilen 850 sabit ve hareketli kameranın 24 saat boyunca izleme yapacağı sistem, özellikle trafik suçlarının önlenmesinde etkin rol oynayacak.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın şehir içi trafikteki seyirleri sırasında MOBESE görevlileri sisteme müdahale edecek, hız ve kırmızı ışıkta geçme gibi işlemleri kamera kaydı dışında tutacak.
Sistem, bunun dışında hiç kimseye ayrıcalık tanımayacak. Böylece bakanlar, milletvekilleri, siyasiler, hâkimler ve savcılar ile müsteşar, genel müdür gibi tüm üst düzey bürokratlar MOBESE sistemiyle saptanacak suçlardan muaf olamayacak.

Halen yürürlükteki sistem kapsamında, siyasiler ile üst düzey bürokratlar konumları nedeniyle trafikte polisler üzerinde baskı oluşturuyordu. Hâkim ve savcılar için para cezası yazılması yerine tutanak tutularak ilgili savcılıklara gönderilmesi yöntemi uygulanıyor. Bazı siyasiler ile hâkim ve savcıların da aralarında yer aldığı bazı bürokratların MOBESE kapsamında kendilerine ayrıcalık tanınmasını sağlamak amacıyla girişimde bulundukları belirtildi. 

TBMM gündemindeki yeni Trafik Yasası çalışmaları çerçevesinde komisyon üyeleri üzerinde baskı kurulmaya çalışıldığı öğrenildi. 

Kısa süre önce görevden ayrılan eski bir bakanının da devreye girerek kendisi ve eşine ait aracın plakasını verdiği ve ayrıcalık istediği belirtildi.



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