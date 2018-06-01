Ankara'da metro inşaatında vinç kazası

Ankara'da yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi-Kızılay metrosu Gar istasyonu inşaatında kullanılan vinç devrildi.

Maltepe'de, Ankara Garı arkasında inşaat çalışmaları süren Atatürk Kültür Merkezi-Kızılay metrosu Gar istasyonu inşaatında kullanılan yaklaşık 50 metrelik vinç, henüz belirlenemeyen bir nedenle Celal Bayar Bulvarı'na devrildi.

İftar saatinde meydana gelen kazada, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kaza nedeniyle bulvarda araç trafiğinde kısa süre aksama yaşandı. Vinç, inşaat işçileri ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kaldırıldı.