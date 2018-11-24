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Ankara'da lüks otomobil çetesine operasyon: 5 tutuklama

ANKARA, (DHA)- ANKARA merkezli 5 ilde, lüks otomobillerini satmak isteyenlerle bağlantı kurup, güvenlerini kazanarak yaklaşık 1 Milyon TL vurgun yapan şebekeye operasyon düzenlendi

24 Kasım 2018 23:58

ANKARA, (DHA)- ANKARA merkezli 5 ilde, lüks otomobillerini satmak isteyenlerle bağlantı kurup, güvenlerini kazanarak yaklaşık 1 Milyon TL vurgun yapan şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5\'i tutuklandı.
Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden lüks araçlarını satmak ilan veren bazı kişilerin dolandırıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler bunun üzerine yaklaşık 3 ay süren çalışma sonucunda Ankara, İstanbul, Kocaeli, Samsun ve Nevşehir\'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda bazıları evlerinde olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, özellikle lüks ve pahalı araçlara alıcı gibi davranarak müşteri oldukları, ilan veren kişilere düşük miktarlarda kapora göndererek güven telkin ettikleri, daha sonra ise bu kişileri Ankara\'ya davet ederek dolandırdıkları ileri sürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ele başı olduğu iddia edilen Halil D. ile birlikte 5 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol, 1 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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