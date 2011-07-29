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Ankara'da LPG tankları patladı!

Ankara'da bir Oto Sanayi Sitesi'nde geniş çaplı yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ve ambulans

29 Temmuz 2011 03:00

T24 - Ankara'da bir Oto Sanayi Sitesi'nde geniş çaplı yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ve ambulans ile birlikte çevik kuvvetin de müdahale ettiği yangın söndürüldü ancak hasar büyük.

Ankara'da gece saatlerinde Yıldız Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü. İşyerlerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Sebebi henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı Yenimahalle, Uğur Mumcu Mahallesi Yıldız Oto Sanayi Sitesi 1582. Cadde'de 3 katlı bir işyerinde çıkan yangın kısa sürede etkisini artırdı. Bina alevler içerisinde kalırken alevler etrafında bulunan bazı işyerlerine de sirayet etti. Görgü tanıklarının ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangının büyük olması çevresinde lpg dönüşüm tanklarının, otogaz ve petrol istasyonlarının mevcut olması nedeniyle takviye kuvvetler istendi. Ayrıca 112 Acil sağlık ekipleri de yangın mahalline sevk edildi.

İşyerinin etrafını saran itfaiye ekipleri de dört bir yandan yangına müdahale etmeye başladı. Yangına ayrıca çatıya uzatılan merdivenler vasıtasıyla da havadan da müdahale edildi. Binanın çatı kısmında bulunan hurdalık araçlar kısa sürede yanarak kül haline geldi. Çıkan yoğun duman söndürme çalışmalarını zorlaştırırken olayı duyan işyeri sahipleri ve sanayi çalışanları yangının olduğu yere geldi.

Polis ekipleri tüm sokakların giriş ve çıkışlarını kapatarak tedbir aldı. Yangın yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı. İşyerinin büyük bir kısmı yangın sonrası çöktü. Büyükşehir belediyesinden gelen iş makineleri enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Söndürme çalışmaları esnasında dumandan etkilenen 3 itfaiye eri olay yerindeki sağlık çalışanları tarafından tedavileri yapıldıktan sonra hastaneye götürüldü. İtfaiye erlerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İşyerlerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

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