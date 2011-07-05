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Dünya

ANKARA'DA LİBYA ZİRVESİ ANKARA (A.A)

05 Temmuz 2011 23:17

-ANKARA'DA LİBYA ZİRVESİ ANKARA (A.A) - 05.07.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Bingazi ziyaretinin ardından Ankara'da Libya sorununa ilişkin önemli konuklar ağırlıyor. Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı'nda önce BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Libya Özel Temsilcisi Abdelilah El Hatip ile görüştü.  Hatip'in ardından Davutoğlu, Bakanlıkta Libya muhalefetinin lideri Mahmut Cibril ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zeyd El Nahyan'la da bir görüşme yaptı. Görüşmelerde Libya'daki son durumun değerlendirildiği, Türkiye'nin Libya'ya yapacağı yardımların ve Davutoğlu'nun Bingazi izlenimleri ile İstanbul'da 15 Temmuz'da yapılacak Libya Temas Grubu toplantısının ele alındığı öğrenildi. Görüşmenin ardından Davutoğlu'nun, Cibril ve El Nahyan'la ortak basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.

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