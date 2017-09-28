Ankara'da kuyumcuyu takip edip, 65 Bin TL değerindeki altınları çaldılar (Özel haber)

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA) - Ankara\'da kimliği belirsiz kişiler, kuyumcuya altın getiren İ.A.\'yı takip ederek otomobilinin camını kırıp yaklaşık 65 Bin TL değerindeki altın dolu çantayı alıp kaçtı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, öğle saatlerinde Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi üzerinde yaşandı. İstanbul\'dan Ankara\'ya otomobil ile altın satmaya gelen İ.A. aracını yol kenarına park etti. İ.A. ardından otomobilin bagajından bir valizi alarak cadde üzerinde bulunan bir kuyumcuya gitti. Bu sırada İ.A.\'yı başka bir otomobille takip eden kişiler aracı, İ.A.\'nın aracının yanında durdurdu. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin arka tarafında bulunan bir kişi çevreyi kontrol ettikten sonra otomobilden indi. İlk girişimde başarısız olan kişi şüphelenmemek için otomobiline yeniden bindi. Bir süre sonra tekrar aracından inen kişi, İ.A.\'nın otomobilinin arka camını kırarak burada bulunan 65 Bin TL değerindeki altın dolu çantayı alıp aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Olayın ardından ihbar üzerine polis ekipleri geldi. Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından, polis kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada çevredeki vatandaşlar, cadde üzerinde sık sık bu tür olayların yaşandığını söyledi.

