Ankara'da 'Kürdistan' konferansı yasaklandı

Ankara Valiliği, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumu hakkında yapılması planlanan ‘Kürdistan Bölgesi Bağımsızlık Referandumu ve Türkiye - Kürdistan Bölgesi İlişkilerinin Geleceği’ Konulu Konferans’ın yasaklandığını duyurdu. Valiliğin açıklamasında yasaklama gerekçesi olarak "Bu tip etkinliklerin provoke edilerek terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği ve böylelikle kamu güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmektedir" denildi.

Ankara Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada,

"16 Eylül 2017 Cumartesi günü 13.00 – 18.00 saatleri arasında Çankaya İlçesi Tunus Caddesinde bulunan Holiday Inn Kavaklıdere Otel’de "Kürdistan Bölgesi Bağımsızlık Referandumu ve Türkiye - Kürdistan Bölgesi İlişkilerinin Geleceği" konulu konferans düzenleneceğine dair sosyal medyadan bilgiler elde edinilmiştir. Söz konusu konferansın, terör örgütü tarafından kitleleri örgütsel talepleri doğrultusunda harekete geçirmek için bir fırsat olarak görülerek istismar edilmeye çalışılabileceği, konferansa katılacakların terör örgütlerinin hedefi olabilecek kişiler ve diğer vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye düşüreceği, bu tip etkinliklerin provoke edilerek terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği ve böylelikle kamu güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmektedir" denildi.

Provakasyon endişesine dikkat çekilen valilik açıklaması şöyle devam etti:

"Ülkemizde son zamanlarda meydana gelen gelişmeler başta olmak üzere, terör örgütleri mensuplarınca söz konusu etkinliğe yönelik sansasyonel eylem girişiminde bulunabileceği şeklinde istihbari bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca, birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle toplantıya katılacak olan grup ve şahıslara yönelik olarak bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara da neden olabileceği değerlendirilmektedir. Bu itibarla söz konusu konferans, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesine göre ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyet kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11/m maddesi hükümleri doğrultusunda yasaklanmıştır. Yukarıda belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında, fiilleri ile ilgili olarak kanunlarda özel bir hüküm bulunmadığı takdirde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ile 28. maddeleri, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11/m maddesi ile 25/b maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C ile 66. Madde hükümleri, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince yasal işlem yapılacaktır." (DHA)