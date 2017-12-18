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Ankara'da kumar operasyonu

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kumar oynadıkları tespit edilen 103 kişiye 23 bin 381 lira para cezası uyguladı

18 Aralık 2017 18:43

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kumar oynadıkları tespit edilen 103 kişiye 23 bin 381 lira para cezası uyguladı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan çalışmalar sonrası Mamak, Etimesgut, Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde kumar oynatıldığı ihbarı aldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri bu adreslere operasyon düzenleyerek arama yaptı. Yapılan aramada 2 tombala makinesi, 2 fan motoru, 688 pinpon topu, 195 oyun kartı ve çok sayıda oyun pulu ele geçirildi. Kumar oynadığı tespit edilen 103 kişiye ise 23 bin 381 lira para cezası uygulandı. Ayrıca bu kişiler hakkında, \'Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama\' suçundan adli işlem başlatıldı.

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