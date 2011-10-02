-Ankara'da kum yüklü kamyon eve girdi ANKARA (A.A) - 02.10.2011 - Ankara'da bir kamyonun ''kuş evi'' olarak kullanılan bir gecekonduya girmesi sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. İmam Alim Sultan Caddesi'nden Dereboyu Caddesi giden ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 06 TEF 37 plakalı kum yüklü kamyon, yol kenarındaki kuş alım satımı yapılan ve ''kuş evi'' olarak kullanılan gecekonduya girdi. Kazada, gecekonduda bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 6 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan biri daha hastanede yaşamını yitirdi. Kamyon şoförünün, kazadan sonra olay yerinden kaçtığı bildirildi.