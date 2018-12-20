Ankara'da kredi kartıyla toplu ulaşım dönemi başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve E-Kent iş birliğinde, Başkentte toplu ulaşımda kullanım amacıyla yılbaşından geçerli 'Temassız Mastercard' uygulamasının imza töreni gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara Büyükşehir Belediyesi konferans salonundaki törende, toplu ulaşımın daha kolay ve kullanışlı hale gelmesi için bir yeniliği daha gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Misafirlerimizin AnkaraKart'ı temin edeceği yeri aramaya uğraşmaması için cebindeki kredi veya bankamatik kartla tek binişlik ücret olan 3 lira karşılığında ulaşım hizmetini sağlamış olacağız" diyen Tuna, temassız kredi ve ATM kartlarının uygulamasının tüm ulaşım hatlarında geçerli olacağını kaydetti.

Uygulamanın 1 Ocak itibarıyla başlayacağını vurgulayan Tuna, "Bu uygulama dünyada bazı önemli büyük şehirlerde devam ediyor. Biz de Ankara'da ilk defa gerçekleştirerek vatandaşlarımızın kolay şekilde ulaşımlarını sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.