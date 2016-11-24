Ankara'da kırmızı alarm; Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı'yla görüştü

3 askerin şehit olduğu 10 askerin de yaralandığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nca Suriye rejimi tarafından yapıldığı duyrulan hava saldırısı sonrası Ankara'da kırmızı alarm verildi. Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı arayarak saldırıya ilişkin bilgi aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da Trabzon programını iptal etti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesindeki Türk askerlerine yapılan saldırıyla ilgili Bakan Işık ve Orgeneral Akar ile telefonla görüştü. Yıldırım, askerlerin durumu ve harekata ilişkin Işık ve Akar'dan bilgi aldı.