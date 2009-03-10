Ankara'da kim önde?

Kamuoyu araştırma kuruluşu SONAR'ın, yerel seçim öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mart ayında gerçekleştirdiği siyasi eğilim araştırmasına göre, AKP'nin adayı Melih Gökçek, CHP adayı Murat Karayalçın'ın önünde. SONAR'ın şubat ayında yaptığı araştırmada, Karayalçın, Gökçek'in önünde görünüyordu.SONAR'ın yüz yüze anket yöntemi kullanarak gerçekleştirdiği son araştırma, farklı sosyo–ekonomik ve sosyo–demografik gruba mensup kişilerden, yaş, cinsiyet ve mahalle kotalarına göre seçilmiş 3 bin 393 kişi ile görüşülerek gerçekleştirildi.Araştırmada deneklere, Ankara'da yapılacak olan yerel seçimlerde hangi partinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayına oy verecekleri soruldu.Kararsız cevaplar, orantısal dağıtıldığında ortaya şu sonuç çıktı:AKP (Melih Gökçek): Yüzde 45,88CHP (Murat Karayalçın): Yüzde 31,41MHP (Mansur Yavaş): Yüzde 19,96Diğer: Yüzde 2,75CHP (Murat Karayalçın): Yüzde 38,87AKP (Melih Gökçek): Yüzde 38,08MHP (Mahsur Yavaş): Yüzde 20,32Diğer: Yüzde 2,73(Cevap vermeyenler, parti tercihi belirtmeyenler ve oy kullanmayacağını belirtenler değerlendirilmeye alınmamış olup kararsızlar orantısal olarak dağıtılmıştır.)Kararsızlar, görüş belirtmeyenler ve oy kullanmayanlardan oluşan ham sonuçları içeren sonuç ise şöyle:AKP (Melih Gökçek): Yüzde 35,9CHP (Murat Karayalçın): Yüzde 24,6MHP (Mansur Yavaş): 15,6Diğer: Yüzde 2,2Hiçbiri: Yüzde 1,2Kararsız: Yüzde 20,5CHP (Murat Karayalçın): 30.3AKP (Melih Gökçek): 29,6MHP (Mansur Yavaş): 15,8Diğer: 2,1Kararsız: 22,2