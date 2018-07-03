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Ankara'da Keresteciler Sitesi'nde yangın (1)

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Kresteciler Sitesi'ndeki fabrikada çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu

03 Temmuz 2018 19:10

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Kresteciler Sitesi\'ndeki fabrikada çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Kahramankazan ilçesinin Saray Mahallesi\'nde yer alan Keresteciler Sitesi\'nde bulunan fabrikada çıktı. Fabrikadan dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ancak alevlerin yükseldiği yangını kontrol altına alabilmek için ekipler seferber oldu. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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