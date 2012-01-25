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Yaşam

Ankara'da kar izni ANKARA (A.A)

25 Ocak 2012 11:58

-Ankara'da kar izni ANKARA (A.A) - 25.01.2012 - Ankara Valiliği, başkentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve emzikli bayanların, kalp ve böbrek yetmezliği, kontrol edilemeyen tansiyon yüksekliği ve kronik hastalıkları olanlar ile engelli kamu personelinin bugün ve yarın izinli sayılmalarını kararlaştırdı.  Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün hava tahmin raporlarından, soğuk ve kar yağışlı havanın etkili olduğu kentte buzlanma ve don olayı meydana gelebileceğinin anlaşıldığı belirtildi.  Açıklamada, ''İl Hıfzıssıhha Kurulunun 25.01.2012 tarih ve 2012/1 sayılı tavsiye kararı uyarınca İlimiz Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevli hamile ve emzikli bayanlar, kalp ve böbrek yetmezliği ile kontrol edilemeyen tansiyon yüksekliği ve kronik hastalıkları olanlar ve engelli kamu personelinin 25-26 Ocak 2012 tarihlerinde idari izinli sayılmaları Ankara Valiliğince uygun görülmüştür'' denildi. 

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