T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'da kapatılan öğrenci yurdunda yangın

ANKARA,(DHA) - ANKARA'nın Pursaklar İlçesi'nde bulunan ve daha önce soruşturma kapsamında kapatılan özel öğrenci yurdunda yangın çıktı

13 Eylül 2018 15:33

ANKARA,(DHA) - ANKARA\'nın Pursaklar İlçesi\'nde bulunan ve daha önce soruşturma kapsamında kapatılan özel öğrenci yurdunda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde Pursaklar Karacaören Mahallesi\'nde bulunan ve FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan eski öğrenci yurdunda yangın çıktı. 7 katlı binada çıkan ve çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------
Yangından görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARADHAANKARA PursaklarEdinilenPursaklar Karacaören MahallesiFETÖEkiplerinGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Yangından
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24