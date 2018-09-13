Ankara'da kapatılan öğrenci yurdunda yangın

ANKARA,(DHA) - ANKARA\'nın Pursaklar İlçesi\'nde bulunan ve daha önce soruşturma kapsamında kapatılan özel öğrenci yurdunda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde Pursaklar Karacaören Mahallesi\'nde bulunan ve FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan eski öğrenci yurdunda yangın çıktı. 7 katlı binada çıkan ve çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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Yangından görüntüler