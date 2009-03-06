'Ankara’da kadın olma’nın adı şiddet

Ankara Genç İş adamları Derneğince (ANGİAD) gerçekleştirilen "Ankara'da Kadın Olmak" araştırması, katılımcı kadınların sadece yüzde 15'inin kendisini "mutlu bir kadın" olarak gördüğünü, yüzde 40'ının şiddete maruz kaldığını ortaya koydu.





8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptırılan araştırma için 18-60 yaş arası 1397 kadınla görüşüldü. Yüzde 57'si evli olan kadınların, yüzde 55'ini orta öğretim, yüzde 23,7'sini ilkokul, yüzde 19,3'ünü ise üniversite mezunları oluşturuyor. Katılımcıların yüzde 32,4'ü ücretli bir işte çalışırken, yüzde 21,5'i ev hanımı, yüzde 14,9'u işsiz, yüzde 10,3'ü ise emekli.



Araştırmada, yöneltilen "8 Mart Dünya Kadınlar Günü sizin için bir şey ifade ediyor mu?" sorusunu, katılımcıların yüzde 64,1'i "hayır" diye yanıtladı. Araştırmaya göre, kadınların yüzde 72,9'u mevcut durumlarından memnun değil, yüzde 75,1'i de geleceğe dair umut taşımıyor.



Katılımcı kadınların yüzde 31,3'ü en büyük sorunlarının geçim derdi olduğunu kaydederken, yüzde 14,1'i ekonomik özgürlüğünün bulunmamasından şikayetçi. "Kadınların erkekler tarafından yönetilmesi ve ayrımcılık, çocuklarla yaşanan sıkıntılar, şiddete maruz kalma, taciz, eğitim eksikliği, tatil yapmama, kendine özgü bir yaşama sahip olamama, kıyafet ve bakım masraflarını karşılayamama" başkentli kadınların ifade ettiği sorunlar arasında son sıralarda yer alıyor.



Katılımcıların yüzde 65,6'sı kendilerini "sorunlu", 15,3'ü ise "mutlu" bir kadın olarak tanımlıyor. Sorunlu olduklarını ifade eden kadınların 4'te biri ekonomik sıkıntılarını çözemediklerini, 5'te biri ise hayattan beklentilerini karşılayamadıklarını belirtiyor.



Kadına değer verilmiyor



Katılımcıların yüzde 62,9'u Türkiye'de kadınlara değer verilmediğini ifade ederken, yüzde 64,5'i kadınlarla erkeklerin hiçbir konuda eşit olmadığı görüşünde.



Kadınların yüzde 40'ı şiddete maruz kaldıklarını belirtirken, yüzde 27,1'i bu soruyu yanıtlamadı. Şiddete maruz kalan kadınların yüzde 60'ı ailesinden, yüzde 27,5'u ise eşinden şiddet gördüğünü kaydetti.



"Genç kızlık hayalleriniz evliliğinizde gerçekleşti mi?" sorusuna evli kadınların yüzde 80,2'si hayır cevabını verirken, kadınların yüzde 33,2'si Türkiye'deki aile düzeninin sarsıldığına inanıyor. Katılımcı kadınların 31,4'ü ekonomik koşulların aileyi olumsuz etkilediğini belirtirken, yaklaşık yüzde 70'i boşanan çiftlerin sayısının arttığını düşünüyor.



Araştırma, başkentli kadınların en büyük eğlencesinin televizyon izlemek olduğunu da ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 70,8'i "En büyük eğlenceniz nedir?" sorusunu "televizyon izlemek" diye cevaplarken, bilinenin aksine kadınların yalnızca yüzde 5,3'ü bu soruya "alışveriş yapmak" karşılığını verdi.



Kadınların yüzde 74,9'u feminist yaklaşımları takip etmediğini ifade ederken, takip edenlerin yüzde 61,5'i feministlerin "doğru şeyler söylediğine" inanıyor.



