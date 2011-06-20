-ANKARA'DA KAÇAK İŞÇİ OPERASYONU ANKARA (A.A) - 20.06.2011 - Ankara'da kaçak olarak çalışan Gürcistan uyruklu 21 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, Bala'daki bir inşaat şantiyesinde arama yapan Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak olarak çalışan Gürcistan uyruklu 20 işçiyi yakaladı. Türkiye'ye turist vizesiyle geldikleri, çalışma ve oturma izinleri olmadığı belirlenen 20 kişi, sınır dışı edilmek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Şantiyede görevli M.Ü. ve H.G. hakkında da ''yabancıların çalıştırılmasına dair kanuna muhalefet'' suçunda yasal işlem yapıldı. Öte yandan Kazan ilçesinde S.D'ye ait ağılda kaçak olarak çalıştığı tespit edilen Gürcistan uyruklu R.G, yakalanarak sınır dışı edilmek üzere emniyet yetkililerine teslim edildi. S.D. hakkında yasal işlem yapıldı.