T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'da IŞİD operasyonu; gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

13 Ocak 2017 23:09

Ankara'da IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları, 4'ü ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.

Hakimliklerce sorgulanan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5'i de yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'da geçen hafta terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştı.

ETİKETLER

AnkaraIŞİDgözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24