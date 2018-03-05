Ankara'da IŞİD operasyonu; 20 gözaltı kararı

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin güvenlik önlemi nedeniyle kapatılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nce 12 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonun "önceden planlandığı" belirtilirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Gözaltına alınan şüphelilerin yabancı uyruklu oldukları, örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları ve çatışma bölgeleriyle irtibatlarının tespit edildiği öğrenildi.