Ankara'da iş adamlarından 100 bin istihdam için sanayi bölgesi talebi

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da bir grup sanayici ve iş adamı, Sincan ilçesindeki 8 milyon metrekare alanın sanayi bölgesi ilan edilmesini istedi. Söz konusu alanda ellerinde pankartlarla basın açıklaması yapan grup, 5 bin işyeri kurma ve 100 bin kişilik istihdam yaratma vaadinde bulundu.

Sincan ilçesinde Ayaş Sanayi Bölgesi\'ne yakın İlyakut mevkiindeki alanda buluşan sanayi ve iş adamları, burada bir basın açıklaması yaptı. Grup, ‘Arsamız var, maddi gücümüz var, sadece destek bekliyoruz’, ‘5000 işyeri 100 bin kişiye iş imkanı’, ‘Ekonomiye bir katkı bizden, 3 milyar TL yatırım’ pankartları açtı. Grup, milli ekonomiye destek olmak ve üretim yapmak, istihdam oluşturmak için 8 milyon metrekare alanın sanayi bölgesi ilan edilmesini talep etti.

Yurt Savunma Toplu İşyeri Kooperatif Başkanı Ali Yıldız Baş, bölgenin ulaşım, ekonomik ve stratejik olarak en uygun konumda olduğunu söyledi. Baş, \"İstanbul yolu, Yeni Kent Sanayi bağlantı yolu, Saray Sanayi ve Savunma Sanayi bölgelerine yakın olması nedeniyle 2012 senesinden itibaren kooperatifler olarak tesisler için arazi tedarikini sağladık. Sanayi alanları arasındaki sıkışmış olan bölgenin, sanayi bölgesi olarak ele alınması için çalışmalarımız sürüyor. Devletin çeşitli mevkilerine gerekli yazışmalarımızı yaptık, elimizi taşın altına koyduk. Hem 100 bin istihdam sağlamak hem de üretim yapmak için 3 milyar TL’lik dev yatırım için Cumhurbaşkanımızın sesimize kulak vermesini istiyoruz” dedi.

İş adamı Nejdet Mollaoğlu ise, “Kendi imkanlarımız ile 5 bin işyeri kurmak için hazırlıklarımızı yaptık. Cumhurbaşkanımızın istihdam projeleri kapsamında iş insanlarına yaptığı çağrıya kulaklarımızı kapatamazdık. 100 bin istihdam sözü veriyoruz; fakat bu tesisler için bürokraside boğulmak istemiyoruz\" diye konuştu.

Hangar Toplu İşyeri Yapı Kooperatif Yöneticisi Selahattin Çiğdem de \"Ankara’nın sanayi kenti olması nedeniyle orta ölçekli iş yeri sorunu var ve bundan dolayı iş yeri kiraları çok yüksek. Girişimciler çok yüksek maliyetlerle iş yeri edinebiliyorlar. Bu nedenle sanayiciler olarak kooperatifleşip kuracağımız tesisler için sanayi bölgelerinin yanı başında arazi tedariki yaptık. Bu alanın sanayi bölgesi olması için istihdam sözümüze, üretim sözümüze karşılık, devlet büyüklerimizden destek olmalarını rica ediyoruz\" dedi.



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