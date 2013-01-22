Ankara'da infaz koruma memuru 3 meslektaşını öldürdü

Ankara'da, servisle işe giden infaz koruma memuru tartıştığı arkadaşlarına ateş açtı, açılan ateşte 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Sincan Cezaevi servis otobüsünde dehşet yaşandı. Sabah 07.00'de Etimesgut'tan servise binen F-2 bölümünde görevli olan Emre Ençok, yanında bulunan tabancasıyla serviste bulunan mesai arkadaşlarının üzerine kurşun yağdırdı.

radikal.comtr'de yer alan habere göre, Kendisiyle aynı bölümde görev yapan gardiyanlardan Ali Duran, Çelebi Aygün, Mustafa Halıcı olay yerinde hayatını kaybetti. Ali Duran'la evli olan Seda Duran isimli kadın gardiyan ise ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan Emre Ençok kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının olay sırasında "Benim hayatımı karartınız" diye bağırdığı öğrenildi