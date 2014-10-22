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Ankara'da inanılmaz olay; ev basıp 4 kadına tecavüz ettiler

Ankara'da silahlı 4 kişi, önce bir güzellik salonunu bastı, ardından Kızılay'da bir evi basıp 4 kadını kaçırdı

22 Ekim 2014 22:19

Ankara'da silahlı 4 kişi önce bir güzellik salonunu bastı gasp ettikleri çalışanlara tecavüz girişiminde bulundu daha sonra gittikleri bir evde 4 kadına tecavüz edip, kaçırdı.

DHA'nın haberine göre, Ankara'da Türk vatandaşı M.A. ve B.B ile Gürcü G.B. ve Suriye uyruklu N.E. Sıhhiye’deki bir güzellik salonunu bastı.

2 erkek çalışanı silah ve bıçakla rehin alan şüpheliler, salonun işletmecisi S.K’yi de etkisiz hale getirdiler. Kendilerine karşı koyan F.D isimli diğer çalışanı bacağından bıçaklayarak yaralayan şüpheliler, ardından R.Y. isimli kadın çalışana tecavüz girişiminde bulundular. Kadının yardım çığlıkları üzerine şüpheliler, salonda bulunan 6 telefonu ve 1 adet laptopu alarak kaçtılar.


Ev basıp, tecavüz ettiler, kadınları kaçırdılar

 

Şüpheliler, daha sonra Kızılay Marmara Sokakta bulunan ve randevuevi olarak kullanıldığı iddia edilen bir evi bastılar. Evde bulunan M.E, K.A, E.A ve K.D adlı kadınları silah ve bıçakla tehdit ederek döven şüpheliler, kadınlara tecavüz ettiler. Şüpheliler, 3 kadını da zorla yanlarına alarak Kazan ilçesine götürdüler ve geçmişte 10 Numara yağ üretimi yapan bir fabrikada yeniden tecavüz ettiler.

 

Kaçırdıkları kadınları arabayla Kızılay'a bırakıp kaçtılar

 

Şüpheliler, defalarca tecavüz ettikleri kadınları ardından Kızılay’a getirip bıraktılar. Olayın polise yansıması üzerine alarma geçen ekipler, MOBESE kameralarından aracın plakasını tespit etti.

PTS sistemini kullanarak aracın güzergâhını bulan Gasp Büro ekipleri kısa süren kovalamaca sonucu şüphelileri yakaladı. Üzerlerinden 1 adet kuru sıkı tabanca ile 4 bıçak çıkan şüpheliler, tutuklandı.

 

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