Ankara'da içki satışına kısıtlama geldi

T24- Ankara'da okul, dini kurum ve gaz dolum tesislerinin çevresinde içki satılamayacak.





Ankara İl Genel Meclisi, başkentteki içki satışı yapılan yerleri yeniden düzenledi. İçişleri ve Sınır Anlaşmazlığı Komisyonu'nda görüşülen 'içkili yer bölgesi tespiti' konusunda başta okullar olmak üzere dini kurumlar ve gaz dolum tesisleri alanlarında içkili yerlerin kurulmasına izin verilmeyecek.





Zaman gazetesinde yer alan haberde,komisyon raporuna göre içki satışı yapılamayacak yerler şunlar: Hükümet binaları, hapishane ve ıslahevleri, her türlü mabet, dini kurum ve kuruluşlar sanat müesseleri, maden ocakları, inşaat yerleri, patlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri; konaklama yerleri hariç olmak üzere otoyolları ve karayolları her iti tarafında sınır çizgisine 200 metreden yakın mesafe içinde; otogar ve otobüs terminallerinde; resmi ve özel okul binaları, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarına 100 metreden yakın mesafe içinde kalan alanlarda içkili yerlerin açılamayacağı, bu alanlar dışında kalan ve mesafe şartını koruyan ve belediye mücavir alanı dışında kalan bölgelerin içkili yer bölgesi olacak.