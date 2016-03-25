Ankara’da her AVM’ye 5 polis

İstanbul ve Ankara’daki bombalı saldırılardan sonra AVM’lerin güvenliğinin gündeme gelmesi üzerine Başkent'te özel güvenlik planı uygulanmaya başlandı. 66 hassas noktada motorize ekipler görev yapacak. Her Alışveriş Merkezi'nden 5 polis sorumlu olacak. Şehir giriş-çıkışlarına ve kritik noktalara 40 plaka tanıma sistemi yerleştirilecek.

NTV’nin haberine göre, Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan'ın talimatıyla başlayan uygulama ile, kamu kurum ve kuruluşları, halkın yoğun olduğu bölgeler ve toplu taşıma araçlarında ek önlemler alındı. Hassas sokak cadde ve güzergahlar da polise zimmetlendi.