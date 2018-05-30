Ankara'da HDP standına saldırı girişimi

Ankara Konur Sokak'taki Halkların Demokrasi Partisi'nin (HDP) seçim standına, bozkurt işareti yapan bir grup, saldırı girişiminde bulundu. Bu sırada standa bulunan HDP’nin Ankara 3’üncü Bölge 1’inci sıra milletvekili adayı Veli Saçılık, bozkurt işareti yapan grubun polis tarafından olay yerinden uzaklaştırılmamasına tepki gösterdi.

24 Haziran seçimlerine yönelik çalışma için Ankara Konur Sokak'ta stand açan HDP'li gruba, bozkurt işareti yapan bir grup tarafından saldırı girişiminde bulunuldu.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, saldırı girişimi sırasında HDP’nin Ankara 3’üncü Bölge 1’inci sıra milletvekili adayı Veli Saçılık ve annesi Kezban Saçılık da Konur Sokak’taydı.

Veli Saçılık, saldırı girişiminde bulunan ve bozkurt işareti yapan grubu, polisin alandan uzaklaştırmamasına tepki gösterdi.

Saçılık, saldırı girişiminin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu gençleri örgütleyip üzerimize salanları tanıyoruz. Karşılarında korkusuzca duracağız ve barışı kazanacağız” ifadelerine yer verdi.