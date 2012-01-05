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Yaşam

Ankara'da hava trafiğine sis engeli ANKARA (A.A)

05 Ocak 2012 14:21

-Ankara'da hava trafiğine sis engeli ANKARA (A.A) - 05.01.2012 - Yoğun sisin etkili olduğu Esenboğa Havalimanı'nda, 03.00-10.00 saatleri arasında hava trafiğinde aksamalar yaşandı. Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, özellikle 03.00 civarından itibaren yoğunlaşan sis nedeniyle havalimanına iniş yapmak isteyen 13 uçak ya geri gönderildi ya da çevre havaalanlarına yönlendirildi.  Bu arada, sabah saatlerinde Ankara'ya gelmesi beklenen Pakistan'ın Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif'in uçağı da sis nedeniyle Kayseri'ye yönlendirildi. Burada yakıt ikmali yapan uçağın öğle saatlerinde Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Yetkililer, saat 10.10 itibariyle sisin kalktığını ve Esenboğa Havalimanı'nda trafiğin normale döndüğünü belirtti.

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