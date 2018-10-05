Ankara'da halef-selef kavgası devam ediyor| Tuna'dan Gökçek'e: Kimseyi hırsızlıkla suçlamadım

Ankara Büyükşehir Belediye'sinde Melih Gökçek ile Mustafa Tuna arasındaki kavga devam ediyor. Belediye Başkanı Tuna, "Resmen vatandaşın gözünde bizi hırsız ilan etmiş" diyen Gökçek'e, "Herkesin bilmesini isterim ki, ben kimseyi hırsızlıkla suçlamadım; suçlayamam da. Hafriyat gelirleri dönem dönem artış - azalış gösterebilir" diyerek yanıt verdi.

Tuna, katıldığı bir televizyon programında hafriyat gelirinin aylık 30 bin lira iken, belediyeye devrolduktan sonra ortalama 15 milyon liraya yükseldiğini söylemiş, ardından sosyal medya hesabından iddialara yanıt veren Gökçek, "Tuna attığı twitte ve bir tv'de yaptığı konuşmada resmen vatandaşın gözünde bizi hırsız ilan etmiş" diyerek, "İnsanları aylık 15 milyon gelir elde ettiğinizi söyleyerek niçin aldatıyorsunuz?" diye yanıt vermişti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın açıklamaları şu şekilde:

"Geçtiğimiz günlerde A Haber’de Ankara Temsilcisi Sayın Murat Akgün ile ‘özel röportaj’ programında birçok soruyu yanıtladık. Fakat programdaki bir soru ve yanıt polemik haline getirildi

Verdiğim cevap spontane gelişti. Melih Gökçek’i suçlamak ve karalamak niyeti ile bir söz söylemedim. Konu bazı çevrelerce Sayın Melih Gökçek’e karşı bir algı oluşturmaya doğru yöneldi. Herkesin bilmesini isterimki, ben kimseyi hırsızlıkla suçlamadım; suçlayamam da. Hafriyat gelirleri dönem dönem artış - azalış gösterebilir. Yıldan yıla da farklılık gösterebilir. İnşaat sezonunun ivmesine göre de bu tür gelirler değişkendir. Bu rakamlar Melih Bey’in de belirttiği gibi değişkendir. Bazı çevrelerin abarttığı rakamlar kamuoyunu yanıltma amaçlı olup art niyetlidir. Bizim için önemli olan bize verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmektir. Lütfen satır aralarından kimse cımbızla bir şeyler çıkarıp ‘niyet okuyuculuğu’ rolüne bürünmesin.”

Tuna'nın "fiyat farklılık gösterebilir" dediği rakam, 14 milyon 970 bin Türk Lirası.