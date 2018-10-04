Ankara'da halef-selef kavgası Başsavcılığı harekete geçirdi, hafriyat ihaleleri incelenecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın eski başkan Melih Gökçek hakkında ortaya attığı milyonlarca liralık hafriyat yolsuzluğu iddiasıyla ilgili harekete geçti. Ankara Belediyesi’nin hafriyat ihalelerini incelemeye alan başsavcılık, yapılacak incelemenin ardından soruşturma başlatıp başlatmayacağına karar verecek.

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Gökçek’in istifasının ardından Ankara Belediyesi’nin başına getirilen Mustafa Tuna, önceki gün A Haber’de katıldığı programda, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Belediyenin gelirlerinin her geçen gün daha da arttığını söyleyen Tuna, “Özellikle hafriyat gelirlerini devraldıktan sonra gözle görünür bir artış söz konusu. Daha önce aylık 30 bin lira olan hafriyat gelirleri, inşaat sezonunun yavaşladığı bir dönemde bile aylık 15 milyon liraya ulaştı” dedi. Tuna’nın açıklamaları, sosyal medyada Gökçek’in hafriyat işlerinde yolsuzluk yaptığı iddialarına neden oldu.

Bunun üzerine Gökçek, dün sabah Twitter hesabından açıklama yapmak zorunda kaldı. Tuna’nın aylık 30 bin TL olan hafriyat gelirlerinin 15 milyon TL’ye ulaştığını yazarak “resmen kendisini vatandaşın gözünde hırsız ilan ettiğini” belirten Gökçek, “Tuna’nın attığı tweet’in altındaki yorumları okuyunca kan beynime sıçradı... Ancak cevap vermezsem, bu suçlamayı kabul etmiş olacağım. Verdiğim cevabın bir nefsi müdafaa olduğunu parti yönetiminin anlayışla karşılayacağı ümidiyle, konuyu detaylı olarak anlatmak isterim” dedi.

"Takıma destek için"

Gökçek, hafriyat işinin belediye tarafından Anfa’ya ihale edildiğini, Anfa’nın da işi yıllık bir milyon 320 bin TL’den Osmanlıspor’a ihale ettiğini kaydetti.

"Tuna yalan söylüyor"

Mustafa Tuna’nın gelir mukayeselerinin ‘külliyen yalan’ olduğunu iddia eden Gökçek, hafriyat işinin dört aydan beri büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşu Anket AŞ tarafından yapılmakta olduğunu kaydetti. Hafriyat paralarının büyükşehir veznesine yattığını, hafriyat hizmetini Anket AŞ’nin verdiğini ifade eden Gökçek, Tuna’nın ayda 15 milyon hafriyat geliri açıklamasına, özetle şu yanıtları verdi:

“Yani dört ayda 60 milyon gelir elde etmiş olmalıdır. Bu yılda 180 milyon demektir. Bu rakam Tuna’nın yalanıdır. Benim öğrendiğime göre Tuna zamanında, 4 aylık toplam hasılat tamı tamına 22 milyon 300 bin TL’dir Yani ortalama aylık 5,5 milyondur. Şimdi bu hesapta Tuna’nın en büyük kurnazlığı hasılatı yazarken masrafı gizlemesidir. Çünkü masraf Anket AŞ tarafından yapılmakta ve her ay büyükşehir belediyesine fatura edilmektedir. Şimdi sayın Mustafa Tuna’ya sorum. Siz 40 milyon gelirle 60 milyon masrafı nasıl karşılayacaksınız? Belediyenin 20 milyon kamu zararını kim ödeyecektir?Ayrıca yasal olmayan yoldan yaptığınız hafriyat iptali ile, Sayıştay’ca kamu zararı tespit edilirse, bunu cebinizden karşılayacak mısınız? Ayrıca bu konuda Twitter’da iftira atan kim varsa (Mansur Yavaş dahil) mahkeme de hesaplaşacağız.”

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre iddia üzerine Cumhuriyet, konuyu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerine sordu. Başsavcılık yetkilileri, “Konu hakkında soruşturma olup olmadığı” sorusu üzerine, “Henüz bir soruşturma açmadık. Konuyu inceleyip duruma göre bakacağız” dedi.

Gökçek’in oğlunun takımıydı

Hafriyat işlerinin verildiği Ankaraspor’un yöneticiliğini Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek de yapmıştı. Takımın adı 2014 yılında ismini Osmanlıspor olarak değiştirilmişti. Gökçek’in başkanlıktan ayrılması sonrası Osmanlıspor Süper Lig’den 1. Lig’e düştü. Ankara Belediyesi’’nin hafriyat işleri Gökçek döneminde Ankaraspor A.Ş.’ye verilmişti. Tuna’nın başkan olmasından sonra hafriyat işleri, Mart 2018’de 10 yıllığına belediye şirketlerinden Anket’ye verildi.