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Ankara'da 'Gökçek' protestosuna izin verilmedi

Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i, 'İstifa yetmez' diye protesto etmek isteyen gruba polis ekipleri izin vermedi

28 Ekim 2017 14:53

Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek\'i, \'İstifa yetmez\' diye protesto etmek isteyen gruba polis ekipleri izin vermedi.
Halk Evleri üyesi bir grup, bugün istifa etmesi beklenen Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek\'i protesto etmek için belediye önüne geldi. Sabahın erken saatlerinde belediye çevresinde önlem alan çevik kuvvet ekipleri, eyleme izin vermedi. \'İstifa yetmez, hesap ver Gökçek\' pankartı açan grubu, polis belediye önünden uzaklaştırdı. Bunun üzerine protestocular ellerindeki dövizlerle özel halk otobüsüne binerek, uzaklaştı.

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