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Ankara'da göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için seferber oldular.. O onlar kameda

Mustafa TURAPOĞLU-Kaan ULU/ANKARA,(DHA)- ANKARA'da kanalizasyon çalışması sırasında oluşan göçük sonrası toprak altında kalan bir işçi yaralandı

31 Ekim 2018 15:23

Mustafa TURAPOĞLU-Kaan ULU/ANKARA,(DHA)- ANKARA\'da kanalizasyon çalışması sırasında oluşan göçük sonrası toprak altında kalan bir işçi yaralandı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Keçiören Karşıyaka Mahallesi Şaban Sokağı üzerinde yaşandı. Özel bir firma tarafından yapılan kanalizasyon çalışması sırasında işçi Baki Ertaş (45) açılan çukura indi. Bir süre burada çalışan Baki Ertaş, oluşan göçük sonrası toprak altında kaldı.

Olayı gören mesai arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar bir süre sonra çukura inerek toprak altında kalan Baki Ertaş\'ı bulunduğu yerden çıkarttı. Baki Ertaş, daha sonra olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Baki Ertaş\'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:

-Güvenlik kamera görüntüsü
-Açılan çukurdan görüntü
-Olay yerinden görüntü
-Oluşan göçük
-Çevredeki vatandaşların yarıma koşuşu
-Yaralanın çukurdan çıkarılışı
-Detay

Haber-Kamera:Mustafa TURAPOĞLU-Kaan ULU/ANKARA,(DHA)

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