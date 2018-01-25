T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'da göçük altında kalan 2 kişi 5 saatte kurtarıldı

Metin ÖZDEMİR- Gökhan CEYLAN/POLATLI (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Polatlı ilçesinde bir evin ahırındaki su kuyusu kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin 5 saatlik çalışması ile sağ olarak kur

25 Ocak 2018 14:22

Metin ÖZDEMİR- Gökhan CEYLAN/POLATLI (Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Polatlı ilçesinde bir evin ahırındaki su kuyusu kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin 5 saatlik çalışması ile sağ olarak kurtarıldı.
Polatlı ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Sivri Mahallesi’nde bir evin ahırında yapılan su kuyusu kazı çalışması sırasında Osman Ölmez ve Savaş Baş’ın üzerine toprak göçtü. Göçük ile birlikte 2 kişi, yaklaşık 11 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kaldı. İhbar üzerine sevk edilen AFAD, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Polatlı İtfaiyesi ekipleri toprak altında kalan Ölmez ve Baş’ı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, Savaş Baş’ı kısa süre içerisinde kurtararak hastaneye sevk etti. Ardından toprak altında yaşam mücadelesi veren Osman Ölmez’i kurtarmak için zamanla yarış başladı. Kurtarma ekiplerinin yürüttüğü 5 saatlik çalışma sonucu toprak altından kurtarılan Ölmez’de sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta ilk tedavisi yapılan Ölmez, kendisini kurtaran ekiplere sarılarak teşekkür etti. 
Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer’de Sivri Mahallesi’ne giderek kurtarma çalışmalarını izledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MetinGökhan CEYLANPOLATLI Ankara DHA ANKARA PolatlıAFADPolatlıSivri MahallesindeOsmanSavaş BaşınGöçükAFAD Ankara Büyükşehir BelediyesiBaşıEkipler Savaş BaşıArdındanKurtarmaAmbulanstaMahmut Nedim Tunçerde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24