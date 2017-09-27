Ankara'da 'FETÖ' operasyonu; 143 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında yer alan 36 kuruluşun yönetici ve temsilcileriyle, bu kuruluşlara Türkiye'den para transfer ettiği iddia edilen 143 şüpheli hakkında gözaltı işlemi başlatıldığı, bu kişilerden 15'inin gözaltına alındığı öğrenildi.

'FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturmada bazı şüphelilerin, 36 kuruluşa Türkiye'den bağış adı altında para transferi yaptığı veya Bank Asya'dan çektikleri kredileri bu kuruluşlara ödedikleri belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 'FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında yer alan 36 kuruluşun yönetici ve temsilcileriyle, bu kişilere para transferi yaptığı iddia edilenlerin de aralarında olduğu 143 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık tarafından başlatılan gözaltı işlemleri kapsamında şu ana kadar 15 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.