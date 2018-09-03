T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'da FETÖ operasyonu: 13 askere gözaltı kararı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'mahrem imamlar' ile ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik ile ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 1 binbaşı

03 Eylül 2018 12:39

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, \'mahrem imamlar\' ile ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik ile ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nda görevli 1 binbaşı ve 12 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 8 ilde operasyon başlatıldı. 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nda görevli 13 askerin, kontörlü ve ankesörlü telefonlarla büfe telefonlarından örgütün \'mahrem imamları\' ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. FETÖ ile irtibatı tespit edilen 1 binbaşı ve 12 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için 8 ilde operasyon başlattı. Operasyonların sürdürüldüğü bildirilirken, şüphelilerden 8\'inin aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında ise soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan CEYLANANKARA DHAANKARA FETÖPDYDeniz Kuvvetleri KomutanlığıCumhuriyet BaşsavcılığıFETÖPDYFETÖAnkara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla MücadeleMüdürlüğüOperasyonların
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24